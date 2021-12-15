Боруссия Д — Гройтер Фюрт: смотреть онлайн трансляцию 15.12.2021

Последний матч между собой: «Гройтер Фюрт» — «Боруссия Д» 1:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Боруссия Д»).
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Боруссия Д» — «Гройтер Фюрт» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.16.
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