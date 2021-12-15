Акинфеев, Клаудиньо и Макаров — претенденты на приз лучшему игроку РПЛ в ноябре-декабре

Российская Премьер-лига назвала имена пять футболистов, которые претендуют на звание лучшего футболиста по итогам ноября и декабря.

В список номинантов попали форвард «Сочи» Матео Кассьерра (4 матча, 3 гола, 2 результативных паса), полузащитник «Зенита» Клаудиньо Родригес (4 игры, 4 мяча), хавбек «Ахмата» Даниил Уткин (5 матчей, 3 гола, 1 пас), вингер «Динамо» Денис Макаров (5 матчей, 2 гола, 3 паса) и вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев (5 игр, 3 — на ноль).

🔝 Кто лучше всех показал себя в ноябре и декабре? Сделайте выбор

⠀

📊 В этом сезоне лучшего игрока месяца совместно выбирают болельщики, эксперты Российской Премьер-Лиги и канала МАТЧ ПРЕМЬЕР

Проголосовать можно в нашей группе ВК

⠀#ТинькоффРПЛ #ИгрокМесяца pic.twitter.com/okeK1Rs41M — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) December 15, 2021

По итогам октября лучшим игроком РПЛ был признан форвард «Уфы» Гамид Агаларов.

Ранее РПЛ назвала имена претендентов на приз лучшему тренеру в ноябре-декабре.