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    Агуэро: Жизнь продолжается, впереди ещё много всего

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    Форвард «Барселоны» Серхио Агуэро прокомментировал завершение своей карьеры.

    Серхио Агуэро
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    Серхио Агуэро

    «Всегда знал, что сделаю всё, чтобы снова играть. Но после последних тестов врачи посоветовали мне прекратить заниматься футболом на профессиональном уровне. Этого было достаточно, чтобы принять решение. Тяжело завершать карьеру при таких обстоятельствах, но жизнь важнее всего.

    Одно из многого, чему меня научил футбол, — это то, что проигрыш можно превратить в победу. Сейчас ничего не меняется. Конечно, тяжело, но это не трагедия. Трагедией было бы другое. Я думаю не о том, что мог бы играть, а о волшебных 18 годах, которые посвятил футболу.

    Прекрасная карьера останется со мной, как и та страсть и самоотверженность, с которыми я работал год за годом. Я буду помнить о той поддержке, которую мне оказывали везде, где я играл, когда был ребёнком, и на взрослом уровне в "Индепендьенте", "Атлетико", "Манчестер Сити", "Барселоне", сборной Аргентины. Это дорогие мне команды. Я благодарен фанатам, которые поддерживали меня, несмотря на все трудности. Ваша поддержка сделала меня сильнее.

    Жизнь продолжается, впереди ещё много всего. Начинается новый этап, безусловно, отличающийся от предыдущего. Но я буду продолжать в том же духе: с позитивом, энтузиазмом и радостью», — написал в Twitter Агуэро.

    Напомним, что футболист был заменен в матче 12 тура Примеры с «Алавесом» из-за тахикардии. Сообщалось, что он выбыл на несколько месяцев, однако позже стало понятно, что аргентинец завершит карьеру из-за проблем с сердцем.

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