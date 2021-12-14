«Динамо» продлит контракт с Ворониным

Московскоепланирует продлить контракт с, который входит в тренерский штаб Сандро Шварца.

«История с будущим Воронина в "Динамо" решена. "Динамо" заинтересовано в Воронине, и контракт будет заключен до конца года.

Главный тренер "Динамо" Сандро Шварц также выступил за продление соглашения с Ворониным», — рассказал «РБК-Спорт» источник в московском клубе.

Отмечается, что новое соглашение Воронина с «Динамо», скорее всего, будет рассчитано на два года.

«Динамо» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ после 18-ти туров, отставая от «Зенита» на два очка.