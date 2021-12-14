Вольфсбург — Кёльн прямая трансляция 14.12.2021, смотреть онлайн

В 22:30 начнётся онлайн-трансляция матчав чемпионате Германии по футболу.

В турнирной таблице «Вольфсбург» занимает 11 место с 20 очками, «Кёльн» — 12 место с 19 очками.

Последний матч между собой: «Вольфсбург» — «Кёльн» 1:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Вольфсбург» — «Кёльн». Коэффициент ставки — 2.09.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Кёльн»).

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Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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