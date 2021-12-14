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    СМИ: Лидеры «Спартака» отказались поддержать Виторию

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    Во вторник, 14 декабря, совет директоров «Спартака» официально утвердит решение об отставке главного тренера команды Руя Витории, сообщает «Спорт-Экспресс».

    Руй Витория
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    Руй Витория

    Руководство «Спартака» советовалось с игроками по поводу возможного увольнения португальца. Лидеры команды команды не поддержали Виторию и дали понять, что в случае его ухода «ничего страшного не произойдет».

    Отмечается, что Витория не сумел найти контакт с раздевалкой.

    Ранее сообщалось, что новым главным тренером «Спартака» станет итальянец Паоло Ваноли, презентация которого запланирована на 17 декабря.

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    • Напомним, «Спартак» под руководством Витории вышел в плей-офф Лиги Европы. Красно-белые заняли первое место в группе, опередив «Наполи», «Лестер» и «Легию».

    В чемпионате России «Спартак» занимает девятое место после 17-ти туров.

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