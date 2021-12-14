СМИ: Лидеры «Спартака» отказались поддержать Виторию

Во вторник, 14 декабря, совет директоровофициально утвердит решение об отставке главного тренера команды сообщает «Спорт-Экспресс».

Руководство «Спартака» советовалось с игроками по поводу возможного увольнения португальца. Лидеры команды команды не поддержали Виторию и дали понять, что в случае его ухода «ничего страшного не произойдет».

Отмечается, что Витория не сумел найти контакт с раздевалкой.

Ранее сообщалось, что новым главным тренером «Спартака» станет итальянец Паоло Ваноли, презентация которого запланирована на 17 декабря.

Напомним, «Спартак» под руководством Витории вышел в плей-офф Лиги Европы. Красно-белые заняли первое место в группе, опередив «Наполи», «Лестер» и «Легию».

В чемпионате России «Спартак» занимает девятое место после 17-ти туров.