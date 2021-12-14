Мюллер: Как баварец, я, конечно, очень хорошо знаю «Зальцбург»

Нападающий «Баварии»прокомментировал итоги повторной жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов. На этой стадии мюнхенцы сыграют с «Зальцбургом», сообщает Bayern & Germany.

«Жеребьёвка Лиги чемпионов, дубль два. Теперь нам достался "Зальцбург". Конечно, с точки зрения путешествий дистанция сократилась. Мы уже играли с этой командой на групповом этапе в прошлом году, это были напряжённые матчи. "Зальцбург" будет играть в крайне интенсивный футбол. Конечно, мы хотим пройти в следующую стадию, я взволнован и с нетерпением жду этого. Честно говоря, не думал, что будет повторная жеребьёвка. Как баварец, я, конечно, очень хорошо знаю "Зальцбург". Этот клуб будет готов к встрече с нами. "Зальцбург" — команда, которая может преподнести сюрприз и которую нельзя недооценивать. Матчи будут интересными», — сказал Мюллер.

В первой жеребьёвке «Баварии» достался «Атлетико».