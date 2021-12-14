Шиманьски перенес операцию и должен восстановиться к сборам «Динамо»

Полузащитник московского «Динамо»прооперирован в Германии, сообщает пресс-служба столичной команды.

По ходу чемпионата врачи диагностировали у полузащитника двухстороннюю паховую грыжу. Тренерский и медицинский штаб приняли решение провести операцию во время зимней паузы.

Игрока ждут в составе команды к началу январских сборов.

22-летний польский игрок в текущем сезоне провел 17 игр в составе клуба, забил 5 мячей и сделал 6 голевых передач.

«Динамо» идет на 2-м месте в РПЛ с 36 очками, на 2 очка отставая от «Зенита».