Шиманьски перенес операцию и должен восстановиться к сборам «Динамо»

Себастиан Шиманьски Фото: globallookpress.com
По ходу чемпионата врачи диагностировали у полузащитника двухстороннюю паховую грыжу. Тренерский и медицинский штаб приняли решение провести операцию во время зимней паузы.
Игрока ждут в составе команды к началу январских сборов.
22-летний польский игрок в текущем сезоне провел 17 игр в составе клуба, забил 5 мячей и сделал 6 голевых передач.
«Динамо» идет на 2-м месте в РПЛ с 36 очками, на 2 очка отставая от «Зенита».
Шиманьски прооперирован в Германии— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) December 14, 2021
Ранее по ходу чемпионата нашему полузащитнику врачи поставили диагноз двухсторонняя паховая грыжа. Тренерский и медицинский штаб приняли решение провести операцию во время зимней паузы.
Ждём его уже к началу январских сборов. Здоровья 🤍💙 pic.twitter.com/97AagWDKE3