Самедов: «Спартак» не заслужил поражения от «Сочи»

Экс-полузащитник «Спартака»поделился мнением о поражении бывшего клуба от «Сочи» (0:3) в матче 18-го тура РПЛ.

«Интересный был матч, реально получил удовольствие. Сегодня "Спартак" играл очень хорошо. Мне кажется, "Спартак" с 30-й минуты имел подавляющее преимущество, не знаю, почему так с самого начала не играли. На мой взгляд, "Спартак" сегодня точно не заслужил поражения, но, к сожалению, когда не забиваешь, такое происходит. Просто какое-то невезение, но такие матчи бывают.

Стоит ли увольнять Руя? Не знаю, не знаю, очень сложный вопрос. Не знаю, что там в голове у руководителей. Конечно, бессмысленно обсуждать, что будет с командой весной, ведь непонятно, что произойдет. Произойти может все что угодно.

Усилится ли кем-то команда? В любом случае "Спартак" в чемпионате не так далеко от зоны еврокубков, шансы есть. Опять же, в Европе еще играть», — цитирует Самедова «Р-Спорт».

Календарь и таблица РПЛ

«Сочи» с 31 очком поднялся на третью позицию турнирной таблицы РПЛ. Подопечные Руя Витории располагаются на девятой строчке, имея в своем активе 23 очка.