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    Орлов назвал игрока, который нужен «Зениту»

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    Известный комментатор Геннадий Орлов считает, что «Зениту» надо приобрести полузащитника «Крыльев Советов» Сергея Пиняева.

    Сергей Пиняев
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    Сергей Пиняев

    «В этом сезоне как выдвинулись "Крылья Советов". Зиньковский может претендовать на звание игрока года. Посмотрим, как они дальше будут играть.

    И сейчас все болельщики в Москве говорят: "Ну всё, Пиняев будет в Зените". Не знаю, но какая-то идет борьба за него, конечно. Да, надо приглашать. Способный парень», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

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    • Пиняев в текущем сезоне провел в РПЛ 17 матчей в РПЛ, в которых забил один мяч и сделал одну результативную передачу.

    «Крылья Советов» занимают восьмое место в турнирной таблице РПЛ после 18-ти туров.

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