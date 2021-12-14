Орлов назвал игрока, который нужен «Зениту»

Известный комментаторсчитает, чтонадо приобрести полузащитника «Крыльев Советов»

«В этом сезоне как выдвинулись "Крылья Советов". Зиньковский может претендовать на звание игрока года. Посмотрим, как они дальше будут играть.

И сейчас все болельщики в Москве говорят: "Ну всё, Пиняев будет в Зените". Не знаю, но какая-то идет борьба за него, конечно. Да, надо приглашать. Способный парень», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Пиняев в текущем сезоне провел в РПЛ 17 матчей в РПЛ, в которых забил один мяч и сделал одну результативную передачу.

«Крылья Советов» занимают восьмое место в турнирной таблице РПЛ после 18-ти туров.