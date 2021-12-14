Норвич Сити — Астон Вилла: смотреть онлайн трансляцию 14.12.2021

В 22:45 начнётся прямая трансляция матчав чемпионате Англии по футболу.

В турнирной таблице «Норвич Сити» занимает 19 место с 10 очками, «Астон Вилла» — 12 место с 19 очками.

Последний матч между собой: «Астон Вилла» — «Норвич Сити» 1:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

Календарь и таблица АПЛ

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Норвич Сити»).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Норвич Сити» — «Астон Вилла» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.36.

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Норвич Сити» — «Астон Вилла».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит До 1000$ Новым игрокам