Николич: Открыто говорил Рангнику, что мне не совсем понятна новая стратегия «Локомотива»

Бывший главный тренер «Локомотива»высказался о новой стратегии клуба после прихода

Рангник, как известно, покинул «Локомотив» в конце ноября, став временным тренером «Манчестер Юнайтед».

«Ситуация с приходом Рангника и его команды нормальная. Но за два месяца до этого я продлил контракт с руководством "Локомотива" во главе с Сашей Плутником. И мы поставили перед собой определенные цели. Но потом пришли новые руководители, и эти цели стали меняться.

Важно сказать, что каждый клуб, в котором я работал, я считал своим домом — в том числе и "Локомотив", это мой первый клуб в России. Было очень приятно, я познакомился со многими хорошими людьми, завел много друзей.

Но "Локомотив" перед тем, как я пришел, выигрывал много с Семиным. Выигрывал чемпионат, Суперкубок, постоянно играл в Лиге чемпионов. Мне кажется, мы продолжили в этом духе. В первом сезоне выиграли трофей — Кубок России. Да, я очень горжусь тем, что я первый иностранный тренер, который выиграл трофей с "Локомотивом".

Мы тоже играли в Лиге чемпионов, в Лиге Европы. Что хочу сказать — новая стратегия мне не совсем понятна. Я об этом открыто говорил, особенно с Ральфом Рангником. Везде, где я работал, меня интересовал результат и успех. И такая цель у меня была, когда я подписывал новый контракт. А потом...

Я желаю им успехов. Они, как минимум, должны остаться там, где "Локомотив" был. Надо выигрывать чемпионат, Кубок и Суперкубок, а также напрямую выходить в Лигу чемпионов и Лигу Европы.

При мне и Семине не было больших успехов в групповых этапах Лиги чемпионов, там есть причины, о которых можно поговорить позже. Следующим шагом был бы только успех в европейских соревнованиях. А чтобы стратегия работала правильно, надо как минимум удерживать тот результат, который был.

Как я сказал, я им желаю успехов. Просто сделал короткий анализ того, что происходило в "Локомотиве" перед тем, как я пришел, с Семиным — это было очень успешно, мне кажется, мы продолжили в этом духе, а сейчас я им желаю, чтобы они продолжили так дальше.

Хочу сказать, что это "Локомотив", клуб, который уже на высоком уровне. Одно дело — когда берешь команду из второго-третьего дивизиона и выводишь в Премьер-лигу, а совсем другое — когда берешь команду, которая уже на этом уровне. Просто логика. Какой следующий шаг? Успех в Европе. Все остальное уже было», — сказал Николич в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.