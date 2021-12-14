Месси: Для нас Лига чемпионов — особенный турнир

Нападающий «ПСЖ»поделился мнением о результатах жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает Marca.

«Цель нашей команды — это победа в Лиге чемпионов. Для нас Лига чемпионов — особенный турнир. Переезд был необычным и сложным процессом для меня и моей семьи. До этого всю жизнь мы провели в одном городе. Смена страны проходила трудно, но сейчас мы хорошо чувствуем себя в Париже, где я играю за одну из лучших команд мира. Мы очень счастливы», — сказал Месси.

Французская команда в 1/8 финала Лиги чемпионов сыграет с «Реалом». Первый матч пройдет в Париже 15 февраля 2022 года. Ответная встреча состоится 9 марта в Мадриде.