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    Манчестер Сити — Лидс: смотреть онлайн трансляцию 14.12.2021

    Манчестер Сити — Лидс: онлайн-трансляция матча начнется в 23:00

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    В 23:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Манчестер Сити» — «Лидс» в АПЛ.

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    Последний матч между собой: «Манчестер Сити» — «Лидс» 1:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Лидс» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.40.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:1.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:1 (победит «Манчестер Сити»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Манчестер Сити — Лидс.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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