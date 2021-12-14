Майнц — Герта: смотреть онлайн трансляцию 14.12.2021

В 22:30 начнётся прямая трансляция матчав футбольной Бундеслиге.

В турнирной таблице «Майнц» занимает 8 место с 21 очком, «Герта» — 14 место с 18 очками.

Последний матч между собой: «Майнц» — «Герта» 1:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:2 (победит «Майнц»).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Майнц» — «Герта» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.25.

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Майнц» — «Герта».

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