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    Хабиб Нурмагомедов открыл футбольное агентство

    Футбол Футбол России
    Бывший чемпион UFC в легком весе и владелец лиги Eagle FC Хабиб Нурмагомедов сообщил об открытии своего футбольного агентства.

    Хабиб Нурмагомедов
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    Хабиб Нурмагомедов

    По словам Нурмагомедова, он планирует открыть школы совместно с бывшим футболистом «Милана» и мадридского «Реала» Кларенсом Зеедорфом.

    «Мы будем развиваться в футбольном направлении.

    В России планируем открыть школы совместно с [Кларенсом] Зеедорфом. Eagles sports management будет предоставлять консалтинговые услуги для спортивных клубов.

    У нас еще идет работа, будем вести футболистов, молодых ребят с детства. Если в 15-16 лет ты не играешь в сильной команде, ничего не будет. Будем вести их, подписывать в другие лиги, это ОАЭ, Саудовская Аравия, но и европейские чемпионаты», — приводит слова Хабиба ТАСС.

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