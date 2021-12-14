Хабиб Нурмагомедов открыл футбольное агентство

Бывший чемпион UFC в легком весе и владелец лиги Eagle FCсообщил об открытии своего футбольного агентства.

По словам Нурмагомедова, он планирует открыть школы совместно с бывшим футболистом «Милана» и мадридского «Реала» Кларенсом Зеедорфом.

«Мы будем развиваться в футбольном направлении.

В России планируем открыть школы совместно с [Кларенсом] Зеедорфом. Eagles sports management будет предоставлять консалтинговые услуги для спортивных клубов.

У нас еще идет работа, будем вести футболистов, молодых ребят с детства. Если в 15-16 лет ты не играешь в сильной команде, ничего не будет. Будем вести их, подписывать в другие лиги, это ОАЭ, Саудовская Аравия, но и европейские чемпионаты», — приводит слова Хабиба ТАСС.