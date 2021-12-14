М. Кержаков: Смотрим в светлое будущее с высоко поднятыми головами

Голкипер «Зенита»рассказал о настроении внутри команды перед зимним перерывом.

«Настроение хорошее. Мы на первом месте, вышли в евровесну. Последние матчи, которые мы сыграли, были неплохого качества.

Поэтому смотрим в светлое будущее с высоко поднятыми головами», — сказал Кержаков в эфире YouTube-канала Геннадия Орлова.

Календарь и таблица РПЛ

По итогам первой части сезона «Зенит» сохранил лидерские позиции в чемпионате России, набрав 38 очков в 18 матчах.

На второй строчке расположилось «Динамо» (36). «Сочи», имеющий в своём активе 31 очко, расположился на третьем месте.