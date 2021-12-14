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    М. Кержаков: Смотрим в светлое будущее с высоко поднятыми головами

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    Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков рассказал о настроении внутри команды перед зимним перерывом.

    Михаил Кержаков
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    Михаил Кержаков

    «Настроение хорошее. Мы на первом месте, вышли в евровесну. Последние матчи, которые мы сыграли, были неплохого качества.

    Поэтому смотрим в светлое будущее с высоко поднятыми головами», — сказал Кержаков в эфире YouTube-канала Геннадия Орлова.

    Календарь и таблица РПЛ

    По итогам первой части сезона «Зенит» сохранил лидерские позиции в чемпионате России, набрав 38 очков в 18 матчах.

    На второй строчке расположилось «Динамо» (36). «Сочи», имеющий в своём активе 31 очко, расположился на третьем месте.

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