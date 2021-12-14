Карасев назвал свою цель на ближайшее будущее

Российский арбитрхочет поработать арбитром на ЧМ-2022 в Катаре.

«Это результат долгой работы, которая началась в начале 2010-х годов. Мое становление на международном уровне началось в бригаде с опытными судьями Артемом Аверьяновым и Тихоном Калугиным и продолжается по сей день с Игорем Демешко и Максимом Гаврилиным. Мы работали на разных европейских турнирах, обрели уверенность в том, что можем добиться больших высот. Позитивный опыт работы в Европе помогает и в России. Я рад, что теперь граждане нашей страны говорят: "Ура, у нас есть хорошие судьи". Счастлив тому, что нашей бригаде доверяют. Мечтаю, чтобы это глобально изменило отношение ко всем российским судьям. У нас есть большое количество хороших арбитров, которые со временем, надеюсь, также выйдут на высокий международный уровень.

Буквально полгода назад я хотел отсудить какой-нибудь крупный финал. И нам доверили работу в матче Суперкубка УЕФА (»Челси« — "Вильярреал" 1:1, 6:5 по пенальти — прим.). Теперь наша цель — чемпионат мира в Катаре. Сейчас идет отбор судей на турнир, и я мечтаю на него попасть. Если же говорить о ближайших задачах, то это матчи плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы. Хочется отсудить как можно больше игр.

Все арбитры стремятся к назначению на финал Лиги чемпионов и мечтают об этом. При условии хорошей, успешной работы и при удачном стечении обстоятельств все возможно. Но пока думаю больше о чемпионате мира», — приводит слова Карасева РИА.