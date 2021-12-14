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    Калиниченко жестко раскритиковал «Спартак» из-за ситуации с главным тренером

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    Бывший футболист «Спартака» Максим Калиниченко считает, что во всех неудачах команды виновато руководство клуба.

    Руй Витория
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    Руй Витория

    Ранее неоднократно сообщалось, что «Спартак» вскоре уволит главного тренера Руя Виторию, а вместо него назначит итальянца Паоло Ваноли.

    «Все. Отмучились с Руем. Все логично. Если это все можно назвать логичным, в широком смысле понимания этого слова. "Спартак" с Руем проиграл 0:3 "Сочи". И что толку с того, что 0:3 не отражает того, что происходило на поле. Это было нелогично.

    Многие, в том числе и я, ждали другого результата, ждали просто другого. Но есть то, что должно было быть, в чудеса верят только дети и те, кто не болеет за "Спартак". Хотя нет, наверное, вру, как раз кто болеет за "Спартак", верит только в чудо.

    Для той, кто считает себя руководством, сценарий более чем хороший (скорее всего, речь о супруге Леонида Федуна Зареме Салиховой — прим.). Все запланированное, с горем пополам, воплотилось в жизнь. Запланировать поменять тренера — очень простой план. Запланировать что-то серьезное, ну выиграть, там, чемпионат, Кубок на крайняк, это нам не нужно.

    У нас задача что-то оптимизировать, утилизировать, завизировать незавизированное, чтобы кто-то другой не завизировал… Может быть, есть план, который просто выполняется, кто же нам про него расскажет.

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    • Я рад, на самом деле рад, что этот тренерский штаб уходит с высоко поднятой головой. Результат в условиях полнейшего пофигизма руководства не просто достойный, а невероятный. Да, не без везения. А на что прикажете надеяться в таких обстоятельствах?

    Я не очень вникал в работу штаба Аленичева, просто, в силу личного отношения, очень хотелось, чтобы получилось.

    По факту получилось, но уже у Карреры, который влюбил всех в себя харизмой, уверенностью, фартом, да и такое долгожданное чемпионство не забыть, при всем желании. Потом и он оказался негоден. Бегемоты, Крокодилы, а так же их родители внесли свою лепту. Вердикт руководства — итальянский шабашник. Окей.

    Потом был Кононов. Его прям стало невыносимо, по-человечески жаль в какой-то момент. Хотелось только одного — чтобы он побыстрее ушел сам, избавив всех от страданий. Ушел.

    Привели итальянского немца. Или немецкого итальянца (Доменико Тедеско — прим.). Окей. За время нахождения его у руля, чего только он не наслушался… Оказался крепким орешком, да. Но понял он все задолго до того, как сумел, не без доли везения (куда уж тут без него), стать вторым в чемпионате России.

    И не случайно объявил об уходе почти за полгода до окончании контракта. Вроде бы как хотели потом оставить, но дальше без меня.

    У всех этих тренеров был, по крайней мере, хотя бы кто-то, кто мог бы впрячься за них перед руководством.

    Пришел Руй. Вернее, привели Руя. Вернее привел Руя Попов. Со всеми согласовал, всех все устроило. Ну а потом все знают, что произошло. И тренер остался один. Ну, естественно, со своим штабом, но, по сути, один. И никого, кто мог бы хоть что-то прояснить по тому или иному вопросу, у него попросту не было.

    Интересно было наблюдать за тем, как тренер через прессу пытался пообщаться с владельцем… Он все понял и начал просто отрабатывать свой договор. Честно. И что-то у него в конце концов получилось. 1/8 Лиги Европы отлично ляжет в его резюме.

    Я сегодня очень хотел увидеть очередное чудо от команды. Я знаю, команда, вопреки появившимся вбросам от "знающих", очень хотела бы, чтобы тренер остался. И я устал читать ерунду о, якобы, потерянной раздевалке. Для того, чтобы раздевалку потерять, ее хотя бы нужно заполнить футболистами. А те, кто в этой раздевалке хоть что-то решал, были за тренера. Или были крысами.

    Сегодня "Спартак" не в состоянии дарить чудо каждую игру. Сегодня, вернее уже вчера, был "Сочи". "Сочи" — убийца чудес. Команда анти-чудо, прагматичная до боли.

    Команда уже сегодня разлетится кто куда, как птицы. Улетит и тренер, как и его предшественники, с грузом вопросов, которые останутся без ответов. Зато финансово из этого клуба все уходят не обиженными, здесь все четко. Этого оптимизация никогда не касалась…», — написал Калиниченко в своем телеграм-канале.

    Напомним, «Спартак» под руководством Витории вышел в плей-офф Лиги Европы. Красно-белые заняли первое место в группе, опередив «Наполи», «Лестер» и «Легию».

    В чемпионате России «Спартак» занимает девятое место после 17-ти туров.

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