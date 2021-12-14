Рикельме: Хави находится дома, мы должны дать ему время

Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Аргентинывысказался о главном тренере «каталонцев» — Хави, сообщает Sport.es.

«Хави — один из самых важных игроков в истории испанского футбола. С его появлением на поле "Барса" открыла целую эпоху. Надеюсь, сейчас, в качестве тренера, он также сможет получать удовольствие от игры. Хави находится дома, в своём клубе, люди радуются его возвращению каждый день. Теперь мы должны дать ему время, так как он только что вернулся. Я не сомневаюсь, что у него всё получится», — сказал Рикельме.

«Барселона» не вышла в плей-офф Лиги чемпионов. А в чемпионате Испании располагается на 8-м месте в турнирной таблице, имея в своём активе 24 очка.