«Интер» намерен продлить контракт с капитаном команды

Самир Ханданович Фото: globallookpress.com
Чемпион Италии собирается предложить 37-летнему словенцу новый контракт, сообщает журналист Николо Скира.
Напомним, что миланцы заключили контракт с камерунцем Андре Онаной из «Аякса», который перейдет в итальянский клуб следующим летом.
Но при этом клуб хотел бы сохранить у себя ветерана Самира Хандановича, контракт которого истекает в конце июня следующего года. Но при этом Самиру придется пойти на снижение зарплаты.
В текущем сезоне Ханданович провел 23 матча, в которых он пропустил 20 мячей, 9 раз сыграв на ноль.