«Интер» намерен продлить контракт с капитаном команды

заинтересован в продолжении сотрудничества со своим вратарем и капитаном

Чемпион Италии собирается предложить 37-летнему словенцу новый контракт, сообщает журналист Николо Скира.

Напомним, что миланцы заключили контракт с камерунцем Андре Онаной из «Аякса», который перейдет в итальянский клуб следующим летом.

Но при этом клуб хотел бы сохранить у себя ветерана Самира Хандановича, контракт которого истекает в конце июня следующего года. Но при этом Самиру придется пойти на снижение зарплаты.

В текущем сезоне Ханданович провел 23 матча, в которых он пропустил 20 мячей, 9 раз сыграв на ноль.