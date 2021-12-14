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    «Интер» намерен продлить контракт с капитаном команды

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    «Интер» заинтересован в продолжении сотрудничества со своим вратарем и капитаном Самиром Хандановичем.

    Самир Ханданович
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    Самир Ханданович

    Чемпион Италии собирается предложить 37-летнему словенцу новый контракт, сообщает журналист Николо Скира.

    Напомним, что миланцы заключили контракт с камерунцем Андре Онаной из «Аякса», который перейдет в итальянский клуб следующим летом.

    Но при этом клуб хотел бы сохранить у себя ветерана Самира Хандановича, контракт которого истекает в конце июня следующего года. Но при этом Самиру придется пойти на снижение зарплаты.

    В текущем сезоне Ханданович провел 23 матча, в которых он пропустил 20 мячей, 9 раз сыграв на ноль.

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