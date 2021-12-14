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    Генич: 99%, что Ваноли будет главным тренером «Спартака»

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    Известный комментатор Константин Генич уверен, что «Спартак» в ближайшее время объявит об отставке главного тренера команды Руя Витории.

    Руй Витория
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    Руй Витория

    Ранее сообщалось, что совет директоров «Спартака» примет решение об отставке Витории во вторник, 14 декабря. Новым главным тренером команды уже на этой неделе может стать итальянец Паоло Ваноли.

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    • «Практически не сомневаюсь, что на ближайшем совете директоров "Спартака" на 99% будет утверждена кандидатура Ваноли, а Руй Витория с соответствующей компенсацией будет отправлен в отставку. Полагаю, "Спартак" постарается максимально корректно это подать, хотя в сложившейся ситуации это будет сделать очень сложно.

    Согласен со словами Витории, что результат матча с "Сочи" несправедлив: и количество заработанный угловых, и атаки "Спартака" во втором тайме — все это могло привести к другому результату. Но по обоим пенальти в ворота "красно-белых" вопросов нет, плюс гол с игры был забит сочинцами абсолютно легитимно. Вопрос тут в другом — почему "Спартак" начал играть лишь после пропущенного мяча и первые 30 минут в Сочи не приехал.

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    • При этом я не сторонник резких решений касательно отставки тренера — хотя бы потому, что тренеров "Спартак" и так меняет регулярно. Наверно, в случае с Виторией можно было еще подождать: с этим тренером команда добилась результата в Лиге Европы — я бы на месте руководителей клуба дал бы Рую шанс поработать до конца сезона.

    Но, кажется, решение, уже принято. Поэтому на ближайшем совете директоров мы получим тот результат, который в качестве слухов витает уже не первый день, только это будет озвучено официально», — приводит слова Генича «Матч ТВ».

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