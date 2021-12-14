Генич: 99%, что Ваноли будет главным тренером «Спартака»

Известный комментаторуверен, чтов ближайшее время объявит об отставке главного тренера команды

Ранее сообщалось, что совет директоров «Спартака» примет решение об отставке Витории во вторник, 14 декабря. Новым главным тренером команды уже на этой неделе может стать итальянец Паоло Ваноли.

«Практически не сомневаюсь, что на ближайшем совете директоров "Спартака" на 99% будет утверждена кандидатура Ваноли, а Руй Витория с соответствующей компенсацией будет отправлен в отставку. Полагаю, "Спартак" постарается максимально корректно это подать, хотя в сложившейся ситуации это будет сделать очень сложно.

Согласен со словами Витории, что результат матча с "Сочи" несправедлив: и количество заработанный угловых, и атаки "Спартака" во втором тайме — все это могло привести к другому результату. Но по обоим пенальти в ворота "красно-белых" вопросов нет, плюс гол с игры был забит сочинцами абсолютно легитимно. Вопрос тут в другом — почему "Спартак" начал играть лишь после пропущенного мяча и первые 30 минут в Сочи не приехал.

При этом я не сторонник резких решений касательно отставки тренера — хотя бы потому, что тренеров "Спартак" и так меняет регулярно. Наверно, в случае с Виторией можно было еще подождать: с этим тренером команда добилась результата в Лиге Европы — я бы на месте руководителей клуба дал бы Рую шанс поработать до конца сезона.

Но, кажется, решение, уже принято. Поэтому на ближайшем совете директоров мы получим тот результат, который в качестве слухов витает уже не первый день, только это будет озвучено официально», — приводит слова Генича «Матч ТВ».