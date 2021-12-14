«Бавария» заинтересована в покупке 18-игрока дортмундской «Боруссии»

«Бавария» проявляет интерес к полузащитнику дортмундской «Боруссии», сообщает Bild.

По данным источника, мюнхенцы рассматривает вариант с приобретением 18-летнего футболиста следующим летом. «Шмели» оценивают хавбека в 120 миллионов евро, но не хотят продавать его своему прямому конкуренту.

Также Беллингемом интересуются «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне Беллингем провел за «Боруссию» 23 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года.