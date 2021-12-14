«Барселона» проиграла «Бока Хуниорс» в матче Кубка Марадоны

В матче товарищеского турнира Кубка Марадоныпо пенальти уступила— 1:1 (2:4).

Счет в матче на 50-й минуте открыли каталонцы — отличился Ферран Ютгла с передачи Коутиньо. За аргентинскую команду гол на 77-й минуте забил Эсикель Себальос.

Защитник «Барселоны» Дани Алвес впервые дебютировал за команду после возвращения.

Встреча, проходившая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), была посвящена памяти легенды аргентинского футбола Диего Марадоне, который умер 25 ноября 2020 года из-за внезапной остановки сердца.

Аргентинец провел в составе каталонцев два сезона (1982-1984), забив 38 голов. За «Бока Хуниорс» он играл с 1981 по 1982 год и с 1995 по 1997, отметившись 24 голами в чемпионате.