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    «Барселона» проиграла «Бока Хуниорс» в матче Кубка Марадоны

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    В матче товарищеского турнира Кубка Марадоны «Барселона» по пенальти уступила «Бока Хуниорс» — 1:1 (2:4).

    «Барселона»
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    «Барселона»

    Счет в матче на 50-й минуте открыли каталонцы — отличился Ферран Ютгла с передачи Коутиньо. За аргентинскую команду гол на 77-й минуте забил Эсикель Себальос.

    Защитник «Барселоны» Дани Алвес впервые дебютировал за команду после возвращения.

    Встреча, проходившая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), была посвящена памяти легенды аргентинского футбола Диего Марадоне, который умер 25 ноября 2020 года из-за внезапной остановки сердца.

    Аргентинец провел в составе каталонцев два сезона (1982-1984), забив 38 голов. За «Бока Хуниорс» он играл с 1981 по 1982 год и с 1995 по 1997, отметившись 24 голами в чемпионате.

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