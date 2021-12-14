Артета — о наказании Обамеянга: Очень неприятная ситуация, нам было больно

Главный тренер «Арсенала»объяснил, почему нападающийбыл лишен капитанской повязки.

Габонца наказали за то, что он вернулся из поездки во Францию по семейным делам позже, чем обещал.

Ситуация осложнилась тем, что Обамеянг после поездки должен был самоизолироваться до получения негативного результата ПЦР-теста, чего он не сделал.

«Думаю, заявление клуба было предельно понятным. Из-за случившегося с этим игроком мы приняли такое решение, такова наша позиция.

Конечно, принимая такое решение, мы лишь хотели защитить интересы клуба. Пришлось многое обдумать, решение было очень сложным, так что нам потребовалось какое-то время.

Мы приняли такое решение, потому что нам было больно. Мы испытываем боль до сих пор. Чтобы раны затянулись, нужно время. Сейчас Обамеянг не в заявке.

Это очень неприятная ситуация, не стоит принимать резкие решения. У нас очень сильные лидеры в команде», — сказал Артета Sky Sports.