Названы стартовые составы на матч «Сочи» — «Спартак»

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
«Сочи»: Адамов, Юрганов, Родриго, Прохин, Терехов, Цаллагов, Нобоа, Заика, Юсупов, Жоазиньо, Кассьера. Запасные: Заболотный, Маммана, Шакуро, Барач, Маргасов, Ангбан, Бурмистров, Попов, Барсов, Колмаков, Павлов.
«Спартак»: Селихов, Кофрие, Жиго, Джикия, Ломовицкий, Мозес, Умяров, Зобнин, Игнатов, Промес, Бакаев. Запасные: Максименко, Акмурзин, Ещенко, Денисов, Рассказов, Кутепов, Хендрикс, Литвинов, Оганесян, Мельников, Шитов, Мелкадзе.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Помогать ему будут ассистенты Валерий Данченко (Уфа) и Роман Усачёв (Ростов-на-Дону). Резервный рефери — Максим Перезва (Раменское).