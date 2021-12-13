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    • Названы стартовые составы на матч «Сочи» — «Спартак»
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    Названы стартовые составы на матч «Сочи» — «Спартак»

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    «Сочи» примет «Спартак» на своем поле в матче 18-го тура чемпионата России. Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    «Сочи»: Адамов, Юрганов, Родриго, Прохин, Терехов, Цаллагов, Нобоа, Заика, Юсупов, Жоазиньо, Кассьера. Запасные: Заболотный, Маммана, Шакуро, Барач, Маргасов, Ангбан, Бурмистров, Попов, Барсов, Колмаков, Павлов.

    «Спартак»: Селихов, Кофрие, Жиго, Джикия, Ломовицкий, Мозес, Умяров, Зобнин, Игнатов, Промес, Бакаев. Запасные: Максименко, Акмурзин, Ещенко, Денисов, Рассказов, Кутепов, Хендрикс, Литвинов, Оганесян, Мельников, Шитов, Мелкадзе.

    Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Помогать ему будут ассистенты Валерий Данченко (Уфа) и Роман Усачёв (Ростов-на-Дону). Резервный рефери — Максим Перезва (Раменское).

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