«Сочи» — «Спартак»: счет матча 3:0, обзор голов,

Московскийпотерпел выездное поражение от(0:3) в матче 18-го тура чемпионата России.

На 28-й минуте был назначен пенальти в ворота «Спартака» за игру рукой у Михаила Игнатова. Кристиан Нобоа с «точки» пробил по центру ворот, а Селихов завалился в правый угол.

На 66-й минуте хозяева остались в меньшинстве — Нобоа сзади наступил шипами на ахилл Промесу, за что ему была показана прямая красная карточка.

На 88-й минуте южане провели атаку правым флангом, Юсупов сделал пас в штрафную «Спартака», Заика дошёл до лицевой и прострелил во вратарскую, а Ивелин Попов замкнул в пустые ворота.

А на пятой добавленной минуте в ворота красно-белых был назначен еще один пенальти. Южане организовали контратаку, Бурмистров влетел в штрафную «Спартака», а Кофрие прихватил соперника за футболку, получив красную карточку за фол последней надежды.

Юсупов с пенальти технично уложил мяч в нижний угол. Селихов не угадал направление удара.

Футбол. Россия. Премьер-лига Сочи — Спартак 2:0 Голы: 1:0 Кристиан Нобоа (пенальти) (28'), 2:0 Ивелин Попов (89') Сочи: Денис Адамов, Данила Прохин (Эмануэль Маммана, 46'), Rodrigao, Игорь Юрганов, Кирилл Заика (Тимофей Маргасов, 90'), Ибрагим Цаллагов, Кристиан Нобоа, Сергей Терехов, Жоаозиньо (Никита Бурмистров, 67'), Артур Юсупов, Maksim Barsov (Ивелин Попов, 67') Спартак: Зелимхан Бакаев, Михаил Игнатов (Георгий Мелкадзе, 59'), Квинси Промес, Роман Зобнин, Наиль Умяров, Виктор Мозес, Александр Ломовицкий (Владислав Шитов, 88'), Георгий Джикия, Самуэль Жиго, Максимилиано Кофрие, Alexander Selikhov Предупреждения: Михаил Игнатов (27'), Артур Юсупов (36'), Данила Прохин (45 + 3'), Ибрагим Цаллагов (48'), Rodrigao (63'), Самуэль Жиго (80'), Денис Адамов (90 + 1'), Ивелин Попов (90 + 3') Удаление: Кристиан Нобоа (66')

«Сочи» с 31 очком поднялся на третью позицию турнирной таблицы РПЛ. Подопечные Руя Витории располагаются на девятой строчке, имея в своем активе 23 очка.

Календарь и таблица РПЛ

Чемпионат России уходит на зимний перерыв. Следующий тур состоится 27 февраля 2022-го. «Сочи» примет дома тульский «Арсенал», а «Спартак» сыграет на своем стадионе с московским ЦСКА.