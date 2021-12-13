«Сочи» — «Спартак»: счет матча 3:0, обзор голов,

На 28-й минуте был назначен пенальти в ворота «Спартака» за игру рукой у Михаила Игнатова. Кристиан Нобоа с «точки» пробил по центру ворот, а Селихов завалился в правый угол.
На 66-й минуте хозяева остались в меньшинстве — Нобоа сзади наступил шипами на ахилл Промесу, за что ему была показана прямая красная карточка.
На 88-й минуте южане провели атаку правым флангом, Юсупов сделал пас в штрафную «Спартака», Заика дошёл до лицевой и прострелил во вратарскую, а Ивелин Попов замкнул в пустые ворота.
А на пятой добавленной минуте в ворота красно-белых был назначен еще один пенальти. Южане организовали контратаку, Бурмистров влетел в штрафную «Спартака», а Кофрие прихватил соперника за футболку, получив красную карточку за фол последней надежды.
Юсупов с пенальти технично уложил мяч в нижний угол. Селихов не угадал направление удара.
«Сочи» с 31 очком поднялся на третью позицию турнирной таблицы РПЛ. Подопечные Руя Витории располагаются на девятой строчке, имея в своем активе 23 очка.
Чемпионат России уходит на зимний перерыв. Следующий тур состоится 27 февраля 2022-го. «Сочи» примет дома тульский «Арсенал», а «Спартак» сыграет на своем стадионе с московским ЦСКА.