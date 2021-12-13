ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жеребьевка Лиги чемпионовЖеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов 2021/22. Онлайн
  • 12:52
    • Агуэро в среду объявит о завершении карьеры
  • 13:32
    • Слуцкий о Дзюбе: Он пустит на разрушение огромную созидательную силу, если ты на него не рассчитываешь. Это непроизвольно
  • 13:06
    • Источник: У Витории есть шанс остаться в «Спартаке»
  • 00:55
    • «Реал» выиграл мадридское дерби с «Атлетико»
  • 00:48
    • «Интер» разгромил «Кальяри» и возглавил таблицу Серии А
    Все новости спорта

    Сочи — Спартак прямая трансляция 13.12.2021, смотреть онлайн

    Сочи — Спартак: онлайн-трансляция матча начнется в 19:00

    Футбол РПЛ Сочи Спартак Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    В 19:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Сочи» — «Спартак» в чемпионате России по футболу.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: «Спартак» — «Сочи» 1:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Сочи» — «Спартак» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.12.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Спартак»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Сочи — Спартак.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    До 1000$Новым игрокам

    22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 122 евро для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сумеет ли «Спартак» впервые победить в Сочи?
  • «Сочи» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • Сможет ли «Рома» выиграть у «Специи»?
  • «Рома» — «Специя». Прогноз и ставки
  • 2.83
    •
  • Верховая тенденция будет продолжена?
  • «Сивасспор» — «Галатасарай». Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.12
  • Экспресс дня 13 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Сочи — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.83
  • Прогноз на матч Рома — Специя
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.94
  • Прогноз на матч Сивасспор — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Лидс
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Брентфорд — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Штутгарт — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Клипперс — Финикс
  • Баскетбол
  • Завтра в 06:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Бостон — Милуоки
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры