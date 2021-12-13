Слуцкий о Дзюбе: Он пустит на разрушение огромную созидательную силу, если ты на него не рассчитываешь. Это непроизвольно

Главный тренер «Рубина»рассказал, что будет, если нападающий «Зенит»перестанет быть ключевым игроком команды.

«Я могу сказать свои выводы из работы с Дзюбой. Мы с ним дружим, у нас суперотношения, но я могу его объективно оценить.

Если ему доверить поднять упавшее знамя, я не видел человека, который лучше бы это знамя понес. Но если вдруг ты на него не рассчитываешь, он вот эту всю свою огромную созидательную силу пустит на разрушение. И это непроизвольная реакция. Он не хочет этого делать.

Если Карпин видит свою игровую модель без игрока плана Дзюбы — а он определенных модельных характеристик, то он делает все правильно.

Если, скажем, Дзюба может использоваться в каких-то схемах... Тут мы не можем говорить, правильно это или неправильно. Это просто факт.

И он выстраивает свою модель без такого большого форварда, который хорошо играет спиной, в недодачу, в подыгрыше, но не такой подвижный, как, условно, Федя Смолов», — сказал Слуцкий в интервью Ксении Собчак.

Напомним, Дзюба ни разу не играл за сборную после назначения Валерия Карпина на пост главного тренера.