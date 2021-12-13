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    Слуцкий о Дзюбе: Он пустит на разрушение огромную созидательную силу, если ты на него не рассчитываешь. Это непроизвольно

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    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, что будет, если нападающий «Зенит» Артем Дзюба перестанет быть ключевым игроком команды.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    «Я могу сказать свои выводы из работы с Дзюбой. Мы с ним дружим, у нас суперотношения, но я могу его объективно оценить.

    Если ему доверить поднять упавшее знамя, я не видел человека, который лучше бы это знамя понес. Но если вдруг ты на него не рассчитываешь, он вот эту всю свою огромную созидательную силу пустит на разрушение. И это непроизвольная реакция. Он не хочет этого делать.

    Если Карпин видит свою игровую модель без игрока плана Дзюбы — а он определенных модельных характеристик, то он делает все правильно.

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    • Если, скажем, Дзюба может использоваться в каких-то схемах... Тут мы не можем говорить, правильно это или неправильно. Это просто факт.

    И он выстраивает свою модель без такого большого форварда, который хорошо играет спиной, в недодачу, в подыгрыше, но не такой подвижный, как, условно, Федя Смолов», — сказал Слуцкий в интервью Ксении Собчак.

    Напомним, Дзюба ни разу не играл за сборную после назначения Валерия Карпина на пост главного тренера.

    Интервью с Леонид Слуцким
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