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    Рома — Специя: смотреть онлайн трансляцию 13.12.2021

    Рома — Специя: онлайн-трансляция матча начнется в 22:45

    Футбол Серия A Рома Специя Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В 22:45 начнётся прямая трансляция матча «Рома» — «Специя» в итальянской Серии А.

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    Последний матч между собой: «Специя» — «Рома» 2:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Рома»).

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Рома» — «Специя». Коэффициент ставки — 2.83.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Рома» — «Специя».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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