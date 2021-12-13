Клопп: Получилась настоящая лигочемпионская пара

Главный тренер «Ливерпуля»прокомментировал итоги повторной жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Английский клуб сыграет с «Интером».

«Мне пришлось ждать 54 года, чтобы впервые сыграть на "Сан-Сиро", а теперь это будет дважды за три месяца, так что это хорошая новость! Все хорошо, — приводит слова тренера официальный сайт клуба. — Конечно, это сложный жребий, определенно. Они — лидеры итальянской лиги, хорошая команда в данный момент. Посмотрим, как все сложится, когда мы встретимся в феврале. Таков путь "Ливерпуля" — легко никогда не бывает, но все возможно, так что давайте пробовать. Получилась настоящая лигочемпионская пара, так что все в порядке, жду с нетерпением». — сказал Клопп.

Первый матч против «Интера» «мерсисайдцы» проведут на выезде, ответную встречу примет «Энфилд».