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    Российский вратарь Хайкин второй год подряд стал чемпионом Норвегии

    Футбол Футбол России
    Российский голкипер Никита Хайкин завоевал титул чемпиона Норвегии.

    Никита Хайкин
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    Никита Хайкин

    В заключительном, 30-м, туре «Буде/Глимт», за который выступает вратарь, обыграл «Мьендален» (3:0) и набрал 63 очка, став недосягаемым для ближайшего преследователя «Мольде», имевшего перед последним туром на 1 очко меньше.

    Это чемпионство стало для Хайкина и «Буде/Глимт» вторым подряд. 26-летний россиянин провел в сезоне 29 игр (13 — на ноль) и пропустил 23 гола.

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