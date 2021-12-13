Российский вратарь Хайкин второй год подряд стал чемпионом Норвегии

Российский голкиперзавоевал титул чемпиона Норвегии.

В заключительном, 30-м, туре «Буде/Глимт», за который выступает вратарь, обыграл «Мьендален» (3:0) и набрал 63 очка, став недосягаемым для ближайшего преследователя «Мольде», имевшего перед последним туром на 1 очко меньше.

Это чемпионство стало для Хайкина и «Буде/Глимт» вторым подряд. 26-летний россиянин провел в сезоне 29 игр (13 — на ноль) и пропустил 23 гола.