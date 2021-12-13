Бэйцзин Гоань — Гуанчжоу: смотреть онлайн трансляцию 13.12.2021

В 15:00 начнётся прямая трансляция матчав Суперлиге Китая.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Бэйцзин Гоань»).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Бэйцзин Гоань» — «Гуанчжоу». Коэффициент ставки — 2.80.

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Бэйцзин Гоань» — «Гуанчжоу».

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