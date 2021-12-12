Хави: «Барселоне» необходимо перезагрузиться

Главный тренер «Барселоны»высказался о ситуации в команде.

«"Барселоне" необходимо перезагрузиться. Во-первых, нужно воодушевить команду. Не должно укрепляться ощущение, что поражение — это нормально. Нужно требовать больше преданности делу и профессионализма. Цикл закончился, начинается новая эра для "Барселоны".

Сейчас не лучший момент в истории клуба, но нужно взбодриться. Мы прибавили, но в матче с "Баварией" мы увидели, что "Барселона" сейчас хуже них. Нужно признать, что они лучше. Мы работаем над тем, чтобы "Барселона" вернулась на свое место», — приводит слова Хави Marca.

Напомним, «Барселона» впервые за 21 год не смогла пробиться в плей-офф Лиги чемпионов. В чемпионате Испании каталонцы на текущий момент находятся на восьмом месте.