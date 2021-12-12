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    Хави: «Барселоне» необходимо перезагрузиться

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    Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о ситуации в команде.

    Хави
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    Хави

    «"Барселоне" необходимо перезагрузиться. Во-первых, нужно воодушевить команду. Не должно укрепляться ощущение, что поражение — это нормально. Нужно требовать больше преданности делу и профессионализма. Цикл закончился, начинается новая эра для "Барселоны".

    Сейчас не лучший момент в истории клуба, но нужно взбодриться. Мы прибавили, но в матче с "Баварией" мы увидели, что "Барселона" сейчас хуже них. Нужно признать, что они лучше. Мы работаем над тем, чтобы "Барселона" вернулась на свое место», — приводит слова Хави Marca.

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    • Напомним, «Барселона» впервые за 21 год не смогла пробиться в плей-офф Лиги чемпионов. В чемпионате Испании каталонцы на текущий момент находятся на восьмом месте.

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