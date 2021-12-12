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    Ренн — Ницца прямая трансляция 12.12.2021, смотреть онлайн

    Ренн — Ницца: онлайн-трансляция матча начнется в 17:00

    Футбол Лига 1 Ренн Ницца Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    В 17:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Ренн» — «Ницца» в чемпионате Франции по футболу.

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    Последний матч между собой: «Ренн» — «Ницца» 1:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ренн» — «Ницца». Коэффициент ставки — 1.91.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Ренн»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Ренн — Ницца.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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