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    ПСЖ — Монако прямая трансляция 12.12.2021, смотреть онлайн

    ПСЖ — Монако: онлайн-трансляция матча начнется в 22:45

    Футбол Лига 1 ПСЖ Монако Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    В 22:45 начнётся онлайн-трансляция матча «ПСЖ» — «Монако» во французской Лиге 1.

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    Последний матч между собой: «Монако» — «ПСЖ» 0:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «ПСЖ» — «Монако». Коэффициент ставки — 1.95.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «ПСЖ»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча ПСЖ — Монако.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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