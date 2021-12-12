Осасуна — Барселона: смотреть онлайн трансляцию 12.12.2021

Последний матч между собой: «Осасуна» — «Барселона» 0:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Барселона»).
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Осасуна» — «Барселона». Коэффициент ставки — 2.02.
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