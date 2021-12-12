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    Краснодар — Нижний Новгород прямая трансляция 12.12.2021, смотреть онлайн

    Краснодар — Нижний Новгород: онлайн-трансляция матча начнется в 19:00

    Футбол РПЛ Краснодар Нижний Новгород Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    В 19:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Краснодар» — «Нижний Новгород» в чемпионате России по футболу.

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    Последний матч между собой: «Нижний Новгород» — «Краснодар» 1:4 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Краснодар» — «Нижний Новгород». Коэффициент ставки — 2.02.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:3.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:3 (победит «Нижний Новгород»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Краснодар — Нижний Новгород.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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