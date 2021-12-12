Кирьяков: Есть надежда, что «Динамо» поборется за первое место

Бывший форвард «Динамо»поделился ожиданиями о предстоящем матче между бело-голубыми и «Зенитом».

«Учитывая, что остальные клубы сейчас сдали — "Спартак", "Локомотив", "Краснодар" играют нестабильно, динамовцы выглядят предпочтительнее на фоне других. На сегодняшний момент они единственные, кто способен создать конкуренцию "Зениту" в борьбе за чемпионство.

Следующий матч покажет, насколько эти амбиции подкреплены всеми футбольными делами. В предыдущие годы у команд, которые на что-то рассчитывали, "Зенит" разбивал все надежды в личных встречах. Здесь очередная надежда, что "Динамо" поборется за первое место. Для этого нужно обыгрывать Зенит», — цитирует Кирьякова «Евро-футбол.ру».

Матч 18–го тура чемпионата России по футболу «Динамо» — «Зенит» состоится в воскресенье, 12 декабря на стадионе «ВТБ Арена». Начало — в 14:00 по мск.

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