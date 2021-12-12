СМИ: Дзюба пропустит игру с «Динамо» из-за травмы. Он уже на Мальдивах

Артем Дзюба мог травмировать колено в недавнем матче с «Челси» (3:3) Фото: globallookpress.com
Дзюба получил повреждение колена, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
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Между тем, в телеграм-канале ZenitCafe появилось фото Дзюбы, который в эти дни отдыхает вместе с семьей на Мальдивах.
Артем Дзюба на Мальдивах
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«Кажется, Дзюба уже в отпуске. Спецкор Кафешки с Мальдивского архипелага докладывает, что Артем занят ручным кормлением скатов (что бы это ни значило).
С учетом неясного состояния Азмуна за нападение немного тревожно», — говорится в сообщении ZenitCafe.
Матч «Динамо» — «Зенит» пройдет 12 декабря в Москве, начало — в 14:00 мск.