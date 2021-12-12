СМИ: Дзюба пропустит игру с «Динамо» из-за травмы. Он уже на Мальдивах

Нападающий «Зенит»не сможет сыграть противв 18-м туре чемпионата России из-за травмы.

Дзюба получил повреждение колена, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

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Между тем, в телеграм-канале ZenitCafe появилось фото Дзюбы, который в эти дни отдыхает вместе с семьей на Мальдивах.

Артем Дзюба на Мальдивах https://t.me/zenit_cafe

«Кажется, Дзюба уже в отпуске. Спецкор Кафешки с Мальдивского архипелага докладывает, что Артем занят ручным кормлением скатов (что бы это ни значило).

С учетом неясного состояния Азмуна за нападение немного тревожно», — говорится в сообщении ZenitCafe.

Матч «Динамо» — «Зенит» пройдет 12 декабря в Москве, начало — в 14:00 мск.