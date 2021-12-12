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    Быстров: Тема Дзюбы в сборной не должна обсуждаться. Артем не может проявить себя в Европе

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    Бывший футболист «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров считает, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба больше не в состоянии принести пользу сборной России.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    «В тот момент, когда Дзюба был в плохой форме, тренерский штаб сборной, естественно, его не вызвал. Когда он начал забивать — попал в расширенный список. То, что он сказал, что не хочет ехать в сборную, а хочет набрать форму — его личное дело.

    В принципе, тема не должна обсуждаться. Мы видим, что в Европе Артем не может себя проявить так, как проявлял, допустим, два года назад.

    То, что у нас нет нападающих, тренерский штаб, наверное, видит. Точнее, они есть, но должны играть лучше. Но порой ради коллектива нужно пожертвовать одним футболистом, чтобы внутри все было нормально, нежели взять, чтобы он на скамейке сидел недовольный и портил атмосферу… Я на месте тренера поступил бы так», — приводит слова Быстрова «Чемпионат».

    Напомним, Дзюба ни разу не играл за сборную после назначения Валерия Карпина на пост главного тренера.

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