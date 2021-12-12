Ахмат — Химки: смотреть онлайн трансляцию 12.12.2021

В 16:30 начнётся онлайн-трансляция матчав РПЛ.

Последний матч между собой: «Химки» — «Ахмат» 2:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ахмат» — «Химки». Коэффициент ставки — 2.10.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

Календарь и таблица РПЛ

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Ахмат — Химки.

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