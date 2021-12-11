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    Венеция — Ювентус прямая трансляция 11.12.2021, смотреть онлайн

    Венеция — Ювентус: онлайн-трансляция матча начнется в 20:00

    Футбол Серия A Ювентус Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В 20:00 начнётся прямая трансляция матча «Венеция» — «Ювентус» в чемпионате Италии по футболу.

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    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:4.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:4 (победит «Ювентус»).

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Венеция» — «Ювентус» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.05.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Венеция» — «Ювентус».

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