Венеция — Ювентус прямая трансляция 11.12.2021, смотреть онлайн

В 20:00 начнётся прямая трансляция матчав чемпионате Италии по футболу.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:4.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:4 (победит «Ювентус»).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Венеция» — «Ювентус» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.05.

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Венеция» — «Ювентус».

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