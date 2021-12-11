Уиком Уондерерс — Уимблдон: смотреть онлайн трансляцию 11.12.2021

В 18:00 начнётся прямая трансляция матчав английской Первой Лиге.

В турнирной таблице «Уиком Уондерерс» занимает 3 место с 41 очком, «Уимблдон» — 17 место с 24 очками.

Последний матч между собой: «Уимблдон» — «Уиком Уондерерс» 0:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:1 (победит «Уиком Уондерерс»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Уиком Уондерерс» — «Уимблдон».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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