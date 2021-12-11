Суонси — Ноттингем Форест прямая трансляция 11.12.2021, смотреть онлайн

В 18:00 начнётся онлайн-трансляция матчав английском Чемпионшипе.

В турнирной таблице «Суонси» занимает 15 место с 27 очками, «Ноттингем Форест» — 13 место с 28 очками.

Последний матч между собой: «Суонси» — «Ноттингем Форест» 1:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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