Ростов — Урал: смотреть онлайн трансляцию 11.12.2021

В 19:00 начнётся онлайн-трансляция матчав РПЛ.

В турнирной таблице «Ростов» занимает 12 место с 18 очками, «Урал» — 14 место с 16 очками.

Последний матч между собой: «Урал» — «Ростов» 1:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ростов» — «Урал» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.00.

Календарь и таблица РПЛ

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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