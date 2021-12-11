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    Рангник о Погба: Если игрок не хочет играть за такой клуб, не стоит его убеждать в этом

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник прокомментировал ситуацию с контрактом француза Поля Погба.

    Ральф Рангник
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    Ральф Рангник

    «Игроки должны хотеть играть и оставаться в большом клубе, таком как "Манчестер Юнайтед". Если игрок не хочет играть за такой клуб в среднесрочной или долгосрочной перспективе, я не думаю, что имеет смысл убеждать его изменить свое мнение.

    Это великий клуб с фантастическими болельщиками. Не думаю, что кого-то в клубе когда-либо нужно было уговаривать остаться», — цитирует Рангника пресс-служба «манкунианцев».

    В нынешнем сезоне Погба принял участие в 13 матчах команды и отдал 7 ассистов. Контракт футболиста истекает в июне 2022 года.

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