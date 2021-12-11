Портленд Тимберс — Нью-Йорк Сити прямая трансляция 11.12.2021, смотреть онлайн

В 23:00 начнётся прямая трансляция матчав плей-офф MLS.

Последний матч между собой: «Нью-Йорк Сити» — «Портленд Тимберс» 1:3 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Нью-Йорк Сити»).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Портленд Тимберс» — «Нью-Йорк Сити» с предлагаемым коэффициентом для ставки 5.75.

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Портленд Тимберс» — «Нью-Йорк Сити».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит До 1000$ Новым игрокам