Осинькин: На протяжении всей игры с «Рубином» мы были ближе к голу

Главный тренер «Крыльев Советов»поделился впечатлениями от матча 18-го тура РПЛ против(2:0).

«Первый тайм было некое продолжение матча с ЦСКА. Там у нас были моменты, мы играли достаточно быстро, но мяч в ворота не шел.

Иногда такие победы, как сегодня, даже приятнее в какой-то мере. Потому что на протяжении всей игры мы были ближе к голу.

Но после того, как мы его забили, появились ситуации, которые заставили нас очень сильно переживать.

Соперник имел определенные подходы к нашим воротам, но и мы продолжали контригру, которую мы потом подкрепили голом Пиняева», — приводит слова тренера сайт «Крыльев».