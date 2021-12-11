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    Осинькин: На протяжении всей игры с «Рубином» мы были ближе к голу

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    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился впечатлениями от матча 18-го тура РПЛ против «Рубина» (2:0).

    Игорь Осинькин
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    Игорь Осинькин

    «Первый тайм было некое продолжение матча с ЦСКА. Там у нас были моменты, мы играли достаточно быстро, но мяч в ворота не шел.

    Иногда такие победы, как сегодня, даже приятнее в какой-то мере. Потому что на протяжении всей игры мы были ближе к голу.

    Но после того, как мы его забили, появились ситуации, которые заставили нас очень сильно переживать.

    Соперник имел определенные подходы к нашим воротам, но и мы продолжали контригру, которую мы потом подкрепили голом Пиняева», — приводит слова тренера сайт «Крыльев».

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