Лутон Таун — Фулхэм прямая трансляция 11.12.2021, смотреть онлайн

В турнирной таблице «Лутон Таун» занимает 12 место с 28 очками, «Фулхэм» — 1 место с 44 очками.
Последний матч между собой: «Лутон Таун» — «Фулхэм» 3:3 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Фулхэм»).
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Лутон Таун» — «Фулхэм» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.09.
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